Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Ранее суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе денег за границу. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал её адвокат Константин Третьяков.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — рассказал защитник.

По словам Третьякова, поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление пришлось направить через интернет-приёмную главы государства. Также обращение послали ФСИН России. Адвокат пояснил, что обычно осуждённые подают подобные прошения через администрацию колонии или следственного изолятора, где отбывают наказание.

5 ноября Мосгорсуд утвердил приговор блогерше. Помимо пяти лет условно, ей назначили штраф в 763,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты в течение трёх лет. Защита не согласилась с решением и подала кассационную жалобу.

На фоне судебного разбирательства Чекалина продолжает бороться с тяжёлым заболеванием. В феврале у неё диагностировали рак желудка четвёртой стадии. Осенью состояние блогерши ухудшилось, она начала повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Защита уже обращалась в суд и ФСИН с просьбой разрешить ей выезд за границу для лечения. Также недавно Лерчек пожаловалась на ухудшение зрения и сильную слабость после очередного курса химиотерапии. Из-за новых симптомов она проходит дополнительное обследование, включая МРТ головного мозга.