Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась на ухудшение зрения и сильную слабость после очередного курса химиотерапии. Из-за новых симптомов она проходит дополнительное обследование, включая МРТ головного мозга. О своём состоянии блогер рассказала в видео, опубликованном её женихом Луисом Сквиччиарини.

Лерчек пожаловалась на ухудшение зрения после химиотерапии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

«У меня после химии стало зрение похуже, но будем надеяться, что всё будет хорошо. Мало энергии, сонливость большая», — поделилась Чекалина.

Лерчек продолжает лечение рака желудка четвёртой стадии. Сейчас она проходит повторный курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62, куда её направили после лечения в онкоцентре имени Блохина. Причину ухудшения зрения предстоит установить врачам.

Тем временем защита блогерши пытается добиться разрешения на её выезд в Китай. Адвокат Константин Третьяков сообщил, что необходимые документы уже направлены во Федеральную службу исполнения наказаний. Чекалина рассчитывает пройти за границей экспериментальное лечение онкологического заболевания. Пока же Лерчек не может выехать на лечение за границу из-за изъятого загранпаспорта.