Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании после вынесенного ей приговора по делу о незаконных переводах денег за границу. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Константин Третьяков.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — рассказал защитник.

Поскольку Чекалина получила условный срок, документы направили через интернет-приёмную главы государства, а также во Федеральную службу исполнения наказаний. Обычно осуждённые подают подобные прошения через администрацию колонии или СИЗО.

Параллельно представители блогерши пытаются организовать ей лечение за границей. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии. В конце октября она получила официальное приглашение от китайской клиники, после чего адвокаты попросили суд разрешить поездку. Однако, как выяснил Life.ru, загранпаспорт Лерчек изъят, что также препятствует её выезду из России.