Лерчек обратилась к Путину с прошением о помиловании
Валерия Чекалина. Обложка © Telegram / ler_chek_official
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании после вынесенного ей приговора по делу о незаконных переводах денег за границу. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Константин Третьяков.
«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — рассказал защитник.
Поскольку Чекалина получила условный срок, документы направили через интернет-приёмную главы государства, а также во Федеральную службу исполнения наказаний. Обычно осуждённые подают подобные прошения через администрацию колонии или СИЗО.
Напомним, уголовное дело о незаконном выводе 251 миллиона рублей за рубеж возбудили против Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина в октябре 2024 года. По версии следствия, деньги от продажи фитнес-марафонов переводили на счета в ОАЭ с использованием документов с недостоверными сведениями. Сама блогерша вину не признала. В марте 2026 года суд временно приостановил производство по делу из-за тяжёлого заболевания Чекалиной, заменив домашний арест запретом определённых действий.
После возобновления разбирательства Гагаринский суд Москвы 31 июля назначил Лерчек пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф более 763,5 миллиона рублей. Защита потребовала отменить обвинительный приговор и полностью оправдать блогершу, тогда как прокуратура добивалась увеличения срока до шести лет условно. Однако 5 ноября Мосгорсуд сохранил основное наказание, после чего приговор вступил в законную силу. Адвокаты продолжили оспаривать решение в кассации. По тому же делу экс-супруг Чекалиной получил семь лет колонии и штраф свыше 194 миллионов рублей.
Параллельно представители блогерши пытаются организовать ей лечение за границей. У Чекалиной диагностирован рак желудка четвёртой стадии. В конце октября она получила официальное приглашение от китайской клиники, после чего адвокаты попросили суд разрешить поездку. Однако, как выяснил Life.ru, загранпаспорт Лерчек изъят, что также препятствует её выезду из России.
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