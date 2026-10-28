Метастазы растут, время уходит: Лерчек всё ещё ждёт приглашения на лечение в Китай
Адвокат Третьяков: Лерчек ещё ждёт приглашения на лечение от китайской клиники
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Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пока не получила официального приглашения на лечение от онкологии в Китае. Согласование продолжается, сообщил её адвокат Константин Третьяков в беседе с Super.ru. По его словам, сообщения о том, что китайская клиника уже пригласила блогера, недостоверны.
Защита намерена обратиться за разрешением на выезд, как только получит необходимые документы. Третьяков пояснил, что до вступления приговора в силу поездка Чекалиной за границу остаётся проблематичной.
«Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы безусловно сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд», — рассказал адвокат.
Рассмотрение апелляционных жалоб по делу блогера теперь назначено на 5 ноября. По словам Третьякова, защита получила официальное уведомление Мосгорсуда. Ранее заседание планировалось на 17 ноября; изменение даты связано с тяжёлым состоянием Чекалиной.
Ранее Life.ru рассказывал, что защита Лерчек готовит документы для возможного лечения в Китае. Адвокат Константин Третьяков объяснял: приглашение клиники потребуется перевести на русский язык и нотариально заверить, после чего представить суду в обоснование необходимости поездки.
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