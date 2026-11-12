Юрист Екатерина Гордон выступила в поддержку онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, после её обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. По словам Гордон, возможность отправиться на лечение в Китай может стать для женщины последним шансом на спасение. Юрист призвала общественность и известных людей не оставаться в стороне.

Гордон поддержала Лерчек после просьбы о помиловании. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyagordon

«Это ее последняя надежда на жизнь», — заявила Гордон, говоря о возможности лечения блогерши за рубежом.

В эмоциональном обращении юрист попросила россиян поддержать Чекалину и привлечь внимание властей к её ситуации. Гордон считает, что из-за уголовного преследования блогерша не смогла своевременно получить необходимую медицинскую помощь.

«Давайте добьемся для нее последнего шанса на жизнь. Она умирает», — призвала Гордон.

Напомним, 31 июля Гагаринский суд Москвы назначил Валерии Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном переводе денежных средств за границу. 5 ноября Мосгорсуд оставил основное наказание в силе. Сама блогерша вину не признала, а её адвокаты продолжают оспаривать приговор.

Ранее Life.ru сообщал, что Чекалина лично написала обращение о помиловании на имя президента. Защита добивается возможности отправить её в Китай для лечения рака желудка четвёртой стадии. При этом загранпаспорт блогерши изъят, что создаёт дополнительное препятствие для поездки. Адвокаты одновременно подали кассационную жалобу на обвинительный приговор и продолжают добиваться разрешения на выезд за рубеж.

Кроме того, Life.ru рассказывал, что после очередного курса химиотерапии Лерчек пожаловалась на ухудшение зрения, сильную слабость и сонливость. По словам блогерши, лечение даётся ей тяжело, а состояние здоровья вызывает всё больше опасений. В конце октября её представители сообщили о прогрессировании заболевания. В связи с этим защита настаивает на необходимости как можно скорее решить вопрос о зарубежной терапии.