Прошение Лерчек о помиловании не решится в один день: прежде чем попасть к президенту, документ пройдёт несколько этапов. Об этом 360.ru рассказал кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков. По его словам, сначала обращение регистрирует орган, исполняющий наказание.

Дальше бумага уходит в территориальный орган уголовно-исполнительной системы и региональную комиссию по вопросам помилования. Именно комиссия изучает обстоятельства дела и готовит заключение о том, целесообразно ли применять помилование.

Только после этого материалы передают высшему должностному лицу региона. Глава региона, в свою очередь, направляет представление президенту России. То есть финальное решение остаётся за главой государства. Сроки тоже прописаны.

«Согласно Указу № 787, региональная комиссия должна подготовить заключение в течение 30 дней со дня получения ходатайства», — уточнил эксперт. Это не считая времени на регистрацию и пересылку документов.

Далее сроки зависят от тяжести дела. Глава региона направляет представление президенту в течение 10 дней по делам небольшой и средней тяжести либо 15 дней по тяжким и особо тяжким преступлениям. По словам Матюшенкова, такова установленная процедура.