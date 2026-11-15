Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пообещала переосмыслить свои поступки и больше не повторять ошибок после президентского помилования. Она также поблагодарила российского лидера Владимира Путина за предоставленный шанс и заявила, что намерена победить тяжёлую болезнь. Своё первое обращение после освобождения от наказания Чекалина сделала в беседе с ИС «Вести».

«Я знаю, что в жизни многие люди совершают ошибки, я совершила свои. Главное теперь их осознать, принять и в будущем больше не повторять. Всем спасибо за поддержку неимоверную. Я вас не подведу и обязательно вылечусь», — сказала блогер.

Отдельно Чекалина поблагодарила своих адвокатов, которые посоветовали ей обратиться к главе государства с прошением о помиловании. Она призналась, что будет молиться за здоровье российского лидера и благодарна ему за возможность продолжить борьбу с онкологическим заболеванием.

«И наш президент, которому я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение», — заявила Чекалина.