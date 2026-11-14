Помилованная президентом России Владимиром Путиным блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может получить возможность выехать за границу примерно через десять дней. Столько времени, по оценке юриста Людмилы Айвар, потребуется для официального снятия ограничений после президентского указа. Об этом эксперт рассказала изданию «Абзац».

По словам Айвар, само помилование ещё не означает, что блогерша сможет немедленно пройти пограничный контроль. Федеральная служба судебных приставов и уголовно-исполнительная инспекция должны оформить необходимые документы и передать сведения об отмене ограничений в соответствующие ведомства.

Юрист пояснила, что распечатки президентского указа для пересечения границы недостаточно. При этом названные десять дней — ориентировочная продолжительность административных процедур, а не гарантированная дата вылета Лерчек.

Айвар также считает, что помилование освобождает Чекалину от всех назначенных судом наказаний, включая условный срок и штраф в размере более 763 миллионов рублей. В документе нет оговорок, которые сохраняли бы отдельные части приговора. Аналогичную позицию ранее высказал адвокат блогерши Константин Третьяков.

Между тем один из главных вопросов, мешавших поездке, уже удалось решить. 14 ноября Лерчек получила обратно заграничный паспорт, изъятый в рамках уголовного дела. Радостной новостью она поделилась в личном блоге. За документом Чекалина приехала вместе с сыном Богданом и поблагодарила сотрудников государственных ведомств за оперативную помощь.

Однако точная дата поездки в Китай пока неизвестна. Блогерше необходимо повторно согласовать госпитализацию с зарубежной клиникой. По информации СМИ, прежняя дата приёма прошла ещё 2 ноября, а сейчас представители Чекалиной пытаются добиться нового места для лечения в срочном порядке.

Ранее Life.ru сообщал, что защита Лерчек рассчитывает организовать её поездку в Китай до конца 2026 года. Адвокат Константин Третьяков рассказал, что представители блогерши запрашивают у клиники квоту и ближайшую возможную дату госпитализации. По его словам, известие о помиловании стало для Чекалиной первым по-настоящему радостным событием за последние несколько лет.

Напомним, 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек. Документ освободил её от наказания, назначенного Гагаринским судом Москвы 31 июля, и снял судимость. Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Блогерша не признала вину.

Как ранее объяснял Life.ru пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение глава государства принял из соображений гуманности. При этом учитывались тяжёлое онкологическое заболевание Чекалиной и наличие у неё несовершеннолетних детей. У блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии. После нескольких курсов химиотерапии заболевание продолжило прогрессировать.