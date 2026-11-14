Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может отправиться на лечение рака в Китай до конца 2026 года. Её защита уже подала необходимые документы для возвращения загранпаспорта, а представители знаменитости договариваются с зарубежной клиникой о госпитализации. Об этом SHOT рассказал адвокат блогерши Константин Третьяков.

По словам юриста, загранпаспорт Чекалиной сейчас находится в миграционной службе. Все заявления на возврат документа были поданы заранее, и адвокаты активно занимаются этим вопросом. Третьяков считает, что после президентского помилования юридических препятствий для поездки больше быть не должно.

Параллельно представители Лерчек запрашивают у китайской клиники квоту на лечение и ближайшую возможную дату госпитализации. Из-за тяжёлого состояния пациентки обращение рассматривают в срочном порядке. Как только больница предложит подходящие даты, блогерша сможет отправиться за границу при условии возвращения паспорта. Адвокат рассчитывает, что лечение удастся начать до конца года.

Помилование стало для Чекалиной неожиданной и долгожданной новостью. По словам Третьякова, сейчас она пребывает в «добром, хорошем шоке». Юрист отметил, что за последние несколько лет это первое столь позитивное событие в жизни блогерши.

Ранее Life.ru сообщал, что 14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек. Президент освободил её от наказания и снял судимость. В июле Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. В начале ноября Мосгорсуд оставил основное наказание в силе. Сама блогерша вину не признала, а 12 ноября обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

Кроме того, сегодня Life.ru рассказывал об отказе московского суда рассматривать ходатайство Чекалиной о разовом выезде в Китай. Причиной стали процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора, а не состояние здоровья блогерши. На момент принятия судебного решения указ о помиловании ещё не был подписан.