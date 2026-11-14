Суд отказал Лерчек в выезде в Китай для лечения рака
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Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) не удалось получить через московский суд разрешение на поездку в Пекин, где она намеревалась лечить рак желудка четвёртой стадии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.
Причиной стало не рассмотрение медицинских показаний блогера, а вопрос подсудности. Суд сослался на нормы УПК РФ, согласно которым ходатайства, возникающие при исполнении приговора за пределами юрисдикции вынесшей его инстанции, должны рассматриваться судом соответствующего уровня по месту исполнения наказания.
Ранее адвокаты рассказали Life.ru, что Лерчек не сможет покинуть Россию из-за изъятого загранпаспорта. Это препятствует её выезду за границу, в том числе для прохождения лечения. Чекалина прежде обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании после вступления в силу обвинительного приговора. Блогерше назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном переводе более 250 миллионов рублей за границу.
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