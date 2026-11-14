Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) не удалось получить через московский суд разрешение на поездку в Пекин, где она намеревалась лечить рак желудка четвёртой стадии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Причиной стало не рассмотрение медицинских показаний блогера, а вопрос подсудности. Суд сослался на нормы УПК РФ, согласно которым ходатайства, возникающие при исполнении приговора за пределами юрисдикции вынесшей его инстанции, должны рассматриваться судом соответствующего уровня по месту исполнения наказания.