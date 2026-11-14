Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, исключительно из соображений гуманности. Глава государства принял во внимание её тяжёлое заболевание и наличие несовершеннолетних детей, несмотря на крупный экономический ущерб от совершённого преступления. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, известность блогерши и широкий общественный резонанс вокруг её уголовного дела не стали определяющими факторами. При этом он обратил внимание на серьёзность совершённого преступления.

«Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой. Но вместе с тем, в учёт было принято прежде всего то, что речь идёт о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у неё есть несовершеннолетние дети, что и стало причиной для принятия такого решения», — пояснил пресс-секретарь президента.

Указ о помиловании Лерчек Владимир Путин подписал 14 ноября. Документ освобождает Чекалину от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы 31 июля 2026 года, и снимает с неё судимость. Ранее блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях.

У Лерчек диагностирован рак желудка четвёртой стадии. После девяти курсов химиотерапии болезнь вновь начала прогрессировать. Блогерша рассчитывает продолжить лечение в Китае, где ей предложили пройти CAR-T-терапию.

Примечательно, что всего за несколько часов до президентского указа Life.ru сообщил об отказе суда рассмотреть просьбу Чекалиной о выезде в Китай. Причиной стали процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора. Защита также пыталась добиться возвращения загранпаспорта блогерши, без которого поездка на лечение была невозможна.