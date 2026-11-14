У Чекалиной уже есть приглашение от пекинской онкологической клиники, где ей планируют провести CAR-T-терапию. Этот метод предполагает генетическую модификацию иммунных клеток пациента, чтобы они могли распознавать и атаковать злокачественную опухоль.

По информации из окружения Лерчек, после девяти курсов химиотерапии заболевание вновь начало прогрессировать. Последнее обследование выявило рост метастазов в лёгких, яичниках и надпочечниках. Из-за сильных болей Чекалина почти не могла двигаться, плохо питалась и значительно похудела. Сейчас она проходит вторую линию химиотерапии.

Именно необходимость зарубежного лечения стала причиной обращения блогерши к Владимиру Путину. Ранее суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконных валютных операциях. Ограничения, связанные с приговором, препятствовали поездке за границу.

При этом ещё 14 ноября стало известно, что московский суд отказался рассматривать ходатайство Лерчек о разовом выезде в Китай. Причиной стали процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора. Теперь предполагаемое помилование может изменить правовую ситуацию, хотя для поездки блогерше также необходимо решить вопрос с заграничным паспортом.