Помилование Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может помочь её бывшему мужу Артёму добиться смягчения семилетнего приговора. Юрист Катя Гордон объяснила Super, почему у осуждённого блогера появился шанс на условный срок.

«Она плачет, пытается накраситься, чтобы написать, записать видео с благодарностью ко всем людям, которые её поддерживали. Я думаю, на лечение она будет отправляться максимально быстро, потому что результаты в данный момент у неё плохие. И она об этом честно рассказывает. Поэтому я недоумеваю, когда кто-то ещё может хоть как-то злорадствовать. Она в очень плохом состоянии. И многие российские врачи не видят перспектив её лечения. Но есть те, кто в это верит, и мы все вместе будем держаться за любую надежду и шанс», — отметила Гордон.

Юрист рассчитывает, что Лерчек сможет как можно скорее отправиться в Китай, где планирует продолжить борьбу с онкологическим заболеванием. При этом Гордон пока не знает, что именно повлияло на решение о помиловании, но допускает, что результат стал возможен благодаря совместным усилиям многих людей. Сейчас главное для семьи — не терять время и использовать любой шанс на лечение.

Отдельно Гордон высказалась о судьбе Артёма Чекалина, получившего семь лет колонии. Она убеждена, что при вынесении приговора была допущена серьёзная правовая ошибка, связанная с квалификацией преступления. Одним из оснований обвинения стали подложные документы, которые предоставлялись в банк при проведении финансовых операций. Однако, как пояснила юрист, ответ кредитной организации подтвердил отсутствие таких документов.

При иной квалификации содеянного законодательство допускает условное наказание, поэтому защита Чекалина намерена добиваться пересмотра дела в следующей судебной инстанции. Сам Артём уже попросил Гордон стать его общественным защитником, и она готова поддержать эту работу. Юрист также надеется, что помилование Валерии поможет изменить отношение к семье и положительно скажется на положении её бывшего супруга.

«Если Валерия уедет за границу, то детям, безусловно, нужен родитель. Это тоже повлияет позитивно на ситуацию Артёма. И он может получить условное наказание. Помилование вряд ли, поскольку мы с вами понимаем, что помилование связано в том числе со смертельным заболеванием, но смягчение может», — подытожила Гордон.

Напомним, президент России Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину. Блогера освободили от наказания, которое 31 июля 2026 года назначил Гагаринский районный суд Москвы, и сняли судимость. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, данное решение было принято исключительно из соображений гуманности. Несмотря на крупный экономический ущерб из-за совершённого преступления, у Чекалиной имеется тяжёлое заболевание и несовершеннолетние дети.