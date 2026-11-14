Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что будет молиться за здоровье президента России Владимира Путина до конца жизни. По её словам, глава государства подарил ей возможность бороться за спасение, рассказала она ИС «Вести».

«И наш президент, за которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение», — отметила она.

Чекалина также признала, что в прошлом совершала ошибки, которые теперь ей важно осознать и принять. Блогер подчеркнула, что намерена сделать выводы из произошедшего и не повторять прежних поступков. Отдельно Лерчек поблагодарила своих адвокатов за помощь и поддержку.