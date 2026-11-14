Помилованная Лерчек пообещала до конца жизни молиться за здоровье Путина
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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что будет молиться за здоровье президента России Владимира Путина до конца жизни. По её словам, глава государства подарил ей возможность бороться за спасение, рассказала она ИС «Вести».
«И наш президент, за которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение», — отметила она.
Чекалина также признала, что в прошлом совершала ошибки, которые теперь ей важно осознать и принять. Блогер подчеркнула, что намерена сделать выводы из произошедшего и не повторять прежних поступков. Отдельно Лерчек поблагодарила своих адвокатов за помощь и поддержку.
Напомним, Владимир Путин помиловал Лерчек и снял с неё судимость. В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей за границу. Сама блогерша вину не признала, однако 5 ноября апелляционная инстанция оставила основное наказание в силе. Ситуацию осложняло тяжёлое онкологическое заболевание: у многодетной матери диагностировали рак желудка четвёртой стадии, а для продолжения лечения в Китае ей требовалось разрешение на выезд из страны. 12 ноября Чекалина обратилась к президенту с прошением о помиловании, которое было удовлетворено спустя два дня. В день подписания указа она также получила загранпаспорт, однако дату госпитализации в зарубежной клинике ей ещё предстоит согласовать заново.