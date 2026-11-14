Лерчек получила загранпаспорт в день помилования Путиным
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Блогер Лерчек получила загранпаспорт в день помилования президентом России Владимиром Путиным. Валерия Чекалина поделилась радостной новостью в личном блоге, поблагодарив государственные ведомства за оперативную помощь.
Лерчек сообщила о получении загранпаспорта после помилования. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek
За документом знаменитость отправилась в сопровождении сына Богдана. В своей публикации она выразила признательность сотрудникам ФСИН, уголовно-исполнительной инспекции и миграционной службы за содействие в быстром решении вопроса.
Заграничный паспорт необходим Лерчек для поездки в Китай, где она планирует пройти лечение. Ранее выехать из страны мешали ограничения, связанные с уголовным делом. После решения главы государства оставались две проблемы: отсутствие документа, изъятого в ходе разбирательства, и необходимость согласовать новую дату приёма в клинике. До этого адвокаты не могли установить, где именно находился паспорт.
Напомним, Лерчек обращалась к Владимиру Путину с прошением о помиловании. Соответствующие документы были направлены 12 ноября через интернет-приёмную президента и Федеральную службу исполнения наказаний. Летом Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и штрафу свыше 763,5 миллиона рублей по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Ранее стало известно, что глава государства подписал соответствующий документ, снимающий с блогерши судимость. В ответ Чекалина поблагодарила Путина. Она призналась, что это позволит ей сосредоточиться на борьбе с онкологическим заболеванием.