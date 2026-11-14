Блогер Лерчек получила загранпаспорт в день помилования президентом России Владимиром Путиным. Валерия Чекалина поделилась радостной новостью в личном блоге, поблагодарив государственные ведомства за оперативную помощь.

Лерчек сообщила о получении загранпаспорта после помилования. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

За документом знаменитость отправилась в сопровождении сына Богдана. В своей публикации она выразила признательность сотрудникам ФСИН, уголовно-исполнительной инспекции и миграционной службы за содействие в быстром решении вопроса.

Заграничный паспорт необходим Лерчек для поездки в Китай, где она планирует пройти лечение. Ранее выехать из страны мешали ограничения, связанные с уголовным делом. После решения главы государства оставались две проблемы: отсутствие документа, изъятого в ходе разбирательства, и необходимость согласовать новую дату приёма в клинике. До этого адвокаты не могли установить, где именно находился паспорт.