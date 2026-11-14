Тяжёлое онкологическое заболевание и возмещение причинённого ущерба стали весомыми аргументами в пользу помилования блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Такое мнение член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва высказала в беседе с РИА «Новости».

«Она точно достойна того, чтобы её помиловать. У неё тяжелейшее заболевание, которое точно является весомым поводом для помилования. Второй весомый повод — то, что она ущерб погасила», — заявила правозащитница.

Меркачёва подчеркнула, что не сомневается в достоверности диагноза Чекалиной, и выразила надежду на её выздоровление. По мнению члена СПЧ, обстоятельства дела и состояние здоровья блогера давали достаточные основания для положительного решения по её прошению.