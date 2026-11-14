«Она точно достойна»: В СПЧ назвали два весомых аргумента для помилования Лерчек
Меркачёва: Чекалина уже погасила ущерб и борется с тяжелым заболеванием
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Тяжёлое онкологическое заболевание и возмещение причинённого ущерба стали весомыми аргументами в пользу помилования блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Такое мнение член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва высказала в беседе с РИА «Новости».
«Она точно достойна того, чтобы её помиловать. У неё тяжелейшее заболевание, которое точно является весомым поводом для помилования. Второй весомый повод — то, что она ущерб погасила», — заявила правозащитница.
Меркачёва подчеркнула, что не сомневается в достоверности диагноза Чекалиной, и выразила надежду на её выздоровление. По мнению члена СПЧ, обстоятельства дела и состояние здоровья блогера давали достаточные основания для положительного решения по её прошению.
12 ноября Валерия Чекалина обратилась к президенту России с просьбой о помиловании после вступления в силу приговора по делу о незаконных валютных операциях. Гагаринский суд Москвы назначил блогеру пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей за перевод более 250 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием документов с недостоверными сведениями. Сегодня глава государства подписал указ о помиловании Лерчек, освободив её от назначенного судом наказания и сняв судимость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил его указ соображениями гуманности. По его словам, Владимир Путин принял во внимание тяжёлое заболевание блогера и наличие у неё несовершеннолетних детей.
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