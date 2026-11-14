«Вы дали мне возможность жить»: Лерчек расплакалась, обращаясь к Путину после помилования
Лерчек со слезами поблагодарила Путина за помилование
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не смогла сдержать слёз во время обращения к президенту России Владимиру Путину после новости о своём помиловании. В опубликованном в личном блоге видео она поблагодарила главу государства и призналась, что принятое решение даёт ей возможность сосредоточиться на борьбе с онкологическим заболеванием.
Лерчек в слезах поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
Чекалина подчеркнула, что никогда не представляла, что ей придётся записывать личное обращение к президенту. По её словам, помилование стало для неё и близких гораздо большим, чем просто освобождение от назначенного судом наказания.
«Это значит больше для меня, это значит возможность жить, возможность быть рядом с моими самыми любимыми людьми», — сказала Лерчек, поблагодарив Путина за доброту.
Блогер добавила, что теперь ей предстоит самое тяжёлое испытание в жизни — борьба с раком. Она дала понять, что намерена направить все силы на лечение и возможность оставаться рядом с семьёй.
Указ о помиловании Чекалиной Владимир Путин подписал 14 ноября. Документ освобождает её от наказания и снимает судимость по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж. Ранее блогер получила пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение главы государства соображениями гуманности. По его словам, были учтены тяжёлое заболевание Чекалиной и наличие у неё несовершеннолетних детей.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek