Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пока не может отправиться на лечение рака в Китай, несмотря на помилование президентом России. По информации Telegram-канала Baza, сроки, в которые зарубежная клиника была готова принять пациентку, истекли ещё 2 ноября.

Теперь Чекалиной предстоит заново договариваться с медицинским учреждением о дате госпитализации и условиях лечения. При этом неизвестно, когда клиника сможет принять блогершу.

Ситуацию осложняет отсутствие загранпаспорта. Ранее документ изъял инспектор ФСИН на фоне опасений стороны обвинения, что Чекалина может покинуть Россию. Сейчас адвокат Константин Третьяков добивается возвращения паспорта. Если получить его обратно не удастся, потребуется оформлять новый.

Ещё одна нерешённая проблема — оплата лечения. По сведениям Baza, помочь Лерчек деньгами готовы друзья, однако необходимая сумма пока неизвестна.

14 ноября Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, освободив её от назначенного наказания и сняв судимость. У блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии. Ранее она сообщала о прогрессировании заболевания и планировала пройти терапию в китайской клинике.