Адвокат оценил шансы Артёма Чекалина на помилование от президента
Адвокат Бенхин не увидел оснований для помилования Артёма Чекалина
Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович
Артём Чекалин практически не имеет шансов получить президентское помилование вслед за бывшей супругой Лерчек. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил адвокат Александр Бенхин, объяснивший, почему обстоятельства двух осуждённых блогеров существенно различаются.
Главной причиной освобождения Валерии Чекалиной от наказания юрист назвал её тяжёлое онкологическое заболевание. Дополнительным аргументом стало наличие четырёх детей, находящихся на попечении матери. Эксперт пояснил, что в подобных ситуациях снисхождение иногда получают даже менее известные люди, осуждённые по более тяжёлым статьям.
«Конечно, Артём тоже может обратиться с просьбой о помиловании, но у него меньше шансов, потому что в случае с Лерчек главная мотивировка была, что она смертельно больна. Плюс она многодетная мать. В таких случаях даже менее известных личностей и даже по более серьёзным статьям зачастую освобождают. Тем более дети на попечении не у Артёма, а у Валерии», — заявил Бенхин.
Ранее Life.ru рассказывал, что юрист Катя Гордон допустила смягчение приговора Артёму Чекалину после помилования Лерчек. Мужчину приговорили к семи годам колонии, однако правозащитница усомнилась в правильности квалификации преступления. По её словам, одним из спорных моментов стали документы, якобы предоставленные банку при проведении финансовых операций. Гордон считает, что при иной правовой оценке произошедшего наказание может стать условным.