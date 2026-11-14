Главной причиной освобождения Валерии Чекалиной от наказания юрист назвал её тяжёлое онкологическое заболевание. Дополнительным аргументом стало наличие четырёх детей, находящихся на попечении матери. Эксперт пояснил, что в подобных ситуациях снисхождение иногда получают даже менее известные люди, осуждённые по более тяжёлым статьям.

«Конечно, Артём тоже может обратиться с просьбой о помиловании, но у него меньше шансов, потому что в случае с Лерчек главная мотивировка была, что она смертельно больна. Плюс она многодетная мать. В таких случаях даже менее известных личностей и даже по более серьёзным статьям зачастую освобождают. Тем более дети на попечении не у Артёма, а у Валерии», — заявил Бенхин.