Цена надежды: Раскрыта возможная стоимость лечения Лерчек в Китае
Лечение рака в Китае может обойтись Лерчек более чем в 18 млн рублей
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Лечение Лерчек в Китае может обойтись в 18 миллионов рублей и даже больше. Такую сумму приводит Telegram-канал Baza, изучивший предварительную стоимость различных схем терапии рака желудка.
Более доступный вариант предполагает обследования, необходимые анализы и от шести до 12 циклов системного лечения. В расчёты также включены препараты для костей и возможное облучение. За такой курс придётся заплатить от 3,3 до 7,2 миллиона рублей.
Самым дорогостоящим методом оказалась CAR-T-терапия, которую применяют при наличии соответствующих медицинских показаний. Один только препарат может стоить от 11 до 12 миллионов рублей. Кроме того, пациенту необходимо оплатить аферез, медицинское сопровождение, возможное пребывание в реанимации и помощь при осложнениях. С учётом всех расходов итоговая сумма достигает 13–18 миллионов рублей, но может оказаться и выше.
При этом поездка Валерии Чекалиной на лечение в КНР потребует повторного согласования с клиникой. Первоначальные сроки госпитализации истекли ещё 2 ноября. После помилования блогерше предстоит заново договориться с медицинским учреждением о дате приёма.
Напомним, Лерчек получила загранпаспорт в день помилования Владимиром Путиным. Документ ей выдали 14 ноября, когда президент подписал указ об освобождении от наказания и снятии судимости. За паспортом знаменитость отправилась вместе с сыном Богданом. В социальных сетях она поблагодарила сотрудников ФСИН, уголовно-исполнительной инспекции и миграционной службы за оперативное содействие.