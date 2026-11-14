Лечение Лерчек в Китае может обойтись в 18 миллионов рублей и даже больше. Такую сумму приводит Telegram-канал Baza, изучивший предварительную стоимость различных схем терапии рака желудка.

Более доступный вариант предполагает обследования, необходимые анализы и от шести до 12 циклов системного лечения. В расчёты также включены препараты для костей и возможное облучение. За такой курс придётся заплатить от 3,3 до 7,2 миллиона рублей.

Самым дорогостоящим методом оказалась CAR-T-терапия, которую применяют при наличии соответствующих медицинских показаний. Один только препарат может стоить от 11 до 12 миллионов рублей. Кроме того, пациенту необходимо оплатить аферез, медицинское сопровождение, возможное пребывание в реанимации и помощь при осложнениях. С учётом всех расходов итоговая сумма достигает 13–18 миллионов рублей, но может оказаться и выше.

При этом поездка Валерии Чекалиной на лечение в КНР потребует повторного согласования с клиникой. Первоначальные сроки госпитализации истекли ещё 2 ноября. После помилования блогерше предстоит заново договориться с медицинским учреждением о дате приёма.