«Не общаемся 2 года»: Трусова объяснила, почему вычеркнула отца из жизни

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) призналась, что уже два года не общается с отцом и не стремится вернуть его в свою жизнь. О семейном конфликте серебряный призёр Олимпиады рассказала в интервью Okko.

По словам «Русской ракеты», поступки её отца отрицательно сказались на её карьере и уверенности в собственных силах. Александра подчеркнула, что благодарна обоим родителям за помощь на пути к спортивным достижениям. Именно отец обеспечивал семью материально, благодаря чему удалось перебраться из Рязани в Москву и оплачивать тренировки. Однако главную роль в её профессиональном становлении, по словам фигуристки, сыграла мать. Позднее поведение папы изменилось, и его высказывания, как считает Трусова, заставили её сомневаться в себе не только на льду, но и за пределами «коробки».

«Я не общаюсь с отцом уже два года», — заявила «Королева четверных».

Сейчас она чувствует себя счастливой рядом с матерью, братьями, бабушками, дедушками, супругом Макаром Игнатовым и сыном. Возвращаться к прежним отношениям Александра не собирается. На вопрос о возможном примирении фигуристка ответила, что не ждёт извинений от отца, поскольку уверена: он никогда не признает свою неправоту.

Ранее Life.ru сообщал о приглашении Александры Трусовой на два этапа международной серии Гран-при. Спортсменка получила возможность выступить в Китае и США после возвращения к соревнованиям в 2026 году. В сентябре она завоевала серебро на турнире в Японии, а в октябре выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане. Эти результаты стали важными достижениями фигуристки после перерыва, связанного с рождением ребёнка.