Привычка исчезать после ссоры и игнорировать сообщения партнёра не всегда говорит о потере чувств. Иногда человек таким образом пытается справиться с неприятными эмоциями, которые возникают во время конфликта. Об этом РИАМО рассказала клинический психолог Мария Мишина.

По словам специалиста, за внезапным молчанием могут скрываться страх ссоры, неспособность выдерживать чужую злость, чувство стыда или разочарование. Вместо того чтобы обсудить проблему, человек выбирает самый простой способ избавиться от эмоционального напряжения — прекращает общение.

«Молчаливое исчезновение часто говорит не о безразличии, а об избегании неприятных эмоций», — пояснила Мишина.

Такая тактика действительно может принести временное облегчение тому, кто решил дистанцироваться. Однако сама проблема никуда не исчезает, а накопившиеся обиды со временем лишь осложняют отношения.

Психолог отметила, что современные технологии значительно упростили уход от неприятных разговоров. Теперь достаточно не отвечать на сообщения, удалить переписку, отписаться от человека или заблокировать его. При этом считать, что молодое поколение хуже справляется с конфликтами, было бы неправильно.

Чтобы разорвать этот круг, Мишина рекомендует отказаться от обвинений и говорить о собственных переживаниях. Вместо упрёков в том, что партнёр никогда не слушает, лучше объяснить, какие чувства вызывает его исчезновение и почему важно заранее договориться о возвращении к разговору. Такой подход поможет обсудить проблему без нового скандала.

Ранее Life.ru рассказывал, когда молчание в отношениях становится тревожным сигналом. Эксперты объяснили, почему постоянное избегание важных разговоров разрушает эмоциональную близость и чем обычная потребность в тишине отличается от намеренного игнорирования партнёра.