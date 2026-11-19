Крупные державы не должны нарушать красные линии друг друга и вмешиваться во внутренние дела других государств. С таким призывом председатель КНР Си Цзиньпин выступил на переговорах с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

«По важным и деликатным вопросам, затрагивающим интересы друг друга, мы должны предварительно общаться, ставить себя на место друг друга и действовать осторожно, избегая нарушения красных линий друг друга», — подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин призвал участников переговоров учитывать интересы партнёров при обсуждении наиболее чувствительных международных вопросов. Особое значение он придал предварительным консультациям, которые должны предшествовать действиям, затрагивающим другие государства.

Отдельно председатель КНР остановился на недопустимости вмешательства во внутреннюю политику. По его словам, этот принцип должен соблюдаться в отношениях между крупнейшими мировыми державами.

«Мы должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга», — заявил Си Цзиньпин.

Эти заявления прозвучали 19 ноября во время первой в истории отдельной трёхсторонней встречи руководителей России, Китая и США. Переговоры проходят в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС.

Ранее в ходе встречи Си Цзиньпин назвал переговоры трёх лидеров событием прорывного значения. Теперь китайский руководитель обозначил принципы, которыми, по его мнению, державам следует руководствоваться при обсуждении разногласий и вопросов, затрагивающих их взаимные интересы.

Накануне Life.ru сообщал об обеспокоенности Тайваня предстоящими переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Представители администрации острова рассказали о тесных контактах с Вашингтоном и намерении внимательно следить за встречей в Шэньчжэне.