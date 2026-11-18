Власти Тайваня заявили о тесных контактах с Вашингтоном накануне трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Тайваня Карен Куо.

По словам Куо, Тайбэй постоянно взаимодействует с американской стороной и внимательно отслеживает подготовку международных переговоров. При этом власти острова положительно оценивают любые дипломатические усилия, способные снизить риски расширения авторитарного влияния и укрепить региональную безопасность.

Представитель администрации подчеркнула, что Тайвань намерен последовательно укреплять собственную оборону и сотрудничество с демократическими партнёрами. Главной задачей она назвала недопущение одностороннего изменения сложившегося положения в регионе.

Дополнительную неопределённость в отношения Тайбэя и Вашингтона внесли заявления Трампа о поставках американского оружия. После майской встречи с Си Цзиньпином президент США признал, что придерживает решение о новой продаже вооружений Тайваню, рассматривая этот вопрос как возможный инструмент переговоров с Пекином.

Ситуация осложняется и растущей военной активностью вокруг острова. Китай считает Тайвань частью своей территории и выступает за воссоединение, тогда как действующая администрация острова отвергает претензии Пекина на суверенитет.

Несмотря на противоречия, Тайвань участвует в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Делегацию возглавляет основатель Acer Стэн Ши, который перед вылетом в Шэньчжэнь заявил о намерении активно взаимодействовать с представителями других участников форума. Он также подчеркнул значение Тайваня для мировой технологической отрасли, производства компонентов искусственного интеллекта и международных цепочек поставок.

Тема Тайваня остаётся одним из главных противоречий между Вашингтоном и Пекином. Life.ru рассказывал, что Си Цзиньпин призвал США выступать против независимости острова. Китайский лидер также предупредил американскую сторону о необходимости осторожного подхода к тайваньскому вопросу.