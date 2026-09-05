Не просто холодная встреча: Жесты Карла III рассказали о его отношении к Гарри

Жесты короля Великобритании Карла III во время общения с принцем Гарри могут указывать на сохраняющуюся эмоциональную связь между отцом и сыном. Об этом заявила эксперт по языку тела, мнение которой приводит Daily Mail.

Специалист проанализировала поведение монарха и отметила, что некоторые невербальные сигналы могут говорить о теплом отношении Карла III к младшему сыну. По её оценке, король не демонстрировал полного дистанцирования и сохранял признаки эмоциональной вовлечённости.

При этом издание отмечает, что отношения между Карлом III и принцем Гарри остаются сложными на фоне многолетнего конфликта и публичных разногласий. Ранее герцог Сассекский неоднократно критиковал жизнь королевской семьи после отказа от выполнения официальных обязанностей.

В последние месяцы тема возможного сближения отца и сына вновь оказалась в центре внимания британских СМИ. По данным ряда изданий, Карл III заинтересован в восстановлении более тесных отношений с Гарри, однако вокруг возможного возвращения принца в королевское окружение остаются разногласия.

Эксперты также отмечают, что даже возможное примирение с королём не означает автоматического восстановления отношений Гарри с принцем Уильямом и другими членами семьи.

Life.ru рассказывал о возвращении принца Гарри в Великобританию и сложностях в его отношениях с королевской семьёй. На фоне попыток сближения с родственниками у герцога Сассекского, по данным СМИ, сохраняются прежние претензии к членам монархии и ожидание извинений.