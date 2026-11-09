Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия могла бы добиться совершенно других результатов на промежуточных выборах в Конгресс, если бы он сам участвовал в голосовании в качестве кандидата. По словам американского лидера, ему не удалось передать однопартийцам поддержку, которую он получает от избирателей.

«Если бы я был кандидатом, ситуация была бы совершенно иной», — подчеркнул Трамп в беседе с CBS News.

Глава Белого дома напомнил о многочисленных предвыборных митингах, на которых его, по собственным словам, встречали с большой теплотой. Однако кандидаты от республиканцев не смогли привлечь такую же поддержку.

«Вы видели уровень моей популярности и любви. На митингах была настоящая любовь», — отметил президент США.

Среди причин поражения партии Трамп также назвал недовольство американцев войной с Ираном и ростом цен на бензин. Он допустил, что из-за этого часть избирателей отказалась поддерживать республиканцев.

Кроме того, американский лидер предположил, что некоторые сторонники партии вообще не пришли на участки. Других, по его мнению, не устроили конкретные кандидаты, несмотря на поддержку со стороны Белого дома.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. По их итогам республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп отказался считать поражение республиканцев своим личным проигрышем. Президент объяснил свою позицию тем, что его имени не было в избирательных бюллетенях. При этом он признал, что демократы провели активную предвыборную кампанию.