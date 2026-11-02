В возрасте 87 лет скончался известный православный проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин, который приобрёл широкую популярность в интернете благодаря необычным методам воспитания и стал героем многочисленных мемов. О его смерти сообщили последователи в социальных сетях.

В последнее время проповедник тяжело болел. Подробности его состояния и точная причина смерти не раскрываются. Последователи Лапкина напомнили, что религиозной деятельностью он занимался ещё с советских времён.

Игнатий Лапкин родился 10 июня 1939 года в посёлке Карповский Алтайского края. Он вырос в семье старообрядцев-беспоповцев, однако интерес к религии всерьёз проявил уже во взрослом возрасте. После окончания школы будущий проповедник поступил в Барнаульский строительный техникум, диплом которого получил в 1959 году.

Поворотным моментом в его жизни стала служба на флоте. В 1962 году Лапкин прочитал Новый Завет и, по собственным воспоминаниям, уверовал во Христа. Позднее его тайно миропомазал старообрядческий священник. В разные годы проповедник общался с баптистами и пятидесятниками, состоял в Русской православной церкви за границей, а затем объявил о переходе в Московскую Патриархию.

Несмотря на многолетнюю миссионерскую деятельность, профессионального духовного образования у Лапкина не было. Его единственный диплом был связан со строительной специальностью. Это не помешало ему организовывать религиозные общины, выступать с проповедями и распространять собственные взгляды на православное воспитание.

Особую известность Лапкин получил уже в эпоху интернета. Его эмоциональные выступления и необычные, порой радикальные методы воспитания активно обсуждали в социальных сетях. Отрывки из видеозаписей расходились по пабликам, превращая пожилого проповедника в узнаваемого персонажа интернет-мемов.

Одним из наиболее известных проектов Лапкина стал православный детский лагерь в алтайской деревне Потеряевка. В 2016 году он оказался в центре скандала после проверки Роспотребнадзора, МВД и противопожарной службы. Контролирующие органы выявили нарушения, однако сам проповедник резко раскритиковал проверяющих и заявил, что их действия направлены против веры и традиционного воспитания.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг православного детского лагеря Игнатия Лапкина в алтайской деревне Потеряевка. Летом 2016 года туда приехали сотрудники Роспотребнадзора, МВД и противопожарной службы, обнаружившие нарушения. Проповедник возмутился результатами проверки и обвинил контролирующие органы в попытке разрушить традиционные ценности. После визита проверяющих лагерь свернули, а детей отправили по домам раньше запланированного срока.