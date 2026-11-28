Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной СССР по футболу Василий Данилов скончался в возрасте 85 лет. О смерти участника чемпионата мира 1966 года сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким прославленного футболиста. Причина смерти Данилова пока не раскрывается. Ему шёл 86-й год.

Большую часть профессиональной карьеры защитник провёл в ленинградском «Зените», за который выступал с 1961 по 1968 год. После этого он защищал цвета московского «Локомотива». За время выступлений Данилов пять раз попадал в список 33 лучших футболистов СССР.

В составе советской сборной спортсмен провёл 23 матча. Четыре из них пришлись на чемпионат мира 1966 года в Англии, где национальная команда добралась до полуфинала и заняла четвёртое место. Данилов выходил в стартовом составе на четвертьфинальную и полуфинальную встречи, а также на матч за третье место с Португалией, завершившийся поражением со счётом 1:2.

Футболист остаётся рекордсменом «Зенита» по количеству игр за сборную СССР. Звание мастера спорта СССР он получил в 1961 году. В 1997-м Данилов стал первым футболистом, удостоенным звания заслуженного мастера спорта России.