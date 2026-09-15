Не стало одного из создателей саратовской школы баскетбола Арзямова

Николай Арзямов, стоявших у истоков саратовского баскетбола, умер на 81-м году жизни. О кончине бывшего тренера и спортивного директора резервных команд сообщил БК «Автодор» на официальном сайте.

«Сегодня, 15 сентября, на 81-м году жизни не стало Николая Ивановича Арзямова — заслуженного работника физической культуры, мастера спорта СССР, бывшего тренера «Автодора» и спортивного директора резервных команд нашего клуба», — говорится в сообщении.

С саратовской командой специалист был связан многие годы. За это время он участвовал в подготовке молодых игроков и помогал растить смену для клуба. В «Автодоре» особо отметили его вклад в развитие местной баскетбольной школы.

Через работу Арзямова прошло не одно поколение спортсменов. Позднее его воспитанники представляли Саратов на российской и международной арене. В клубе подчеркнули, что имя Николая Ивановича навсегда останется частью его истории.

Причину смерти не раскрывают. Проститься с Арзямовым можно будет 17 сентября.

Ранее сообщалось, что на 87-м году жизни скончался Дон Нельсон — выдающийся баскетболист и тренер, чьё имя вписано в историю НБА. В обращении семьи говорится, что Нельсон мирно отошёл к Господу в воскресенье утром. Он был окружён любящими близкими. За игровую карьеру Нельсон выступал за «Чикаго Зефирс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Бостона» он пять раз становился чемпионом НБА.