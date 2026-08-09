Ушёл из жизни Дон Нельсон — легенда НБА, который изменил баскетбол

В возрасте 86 лет ушёл из жизни Дон Нельсон — выдающаяся фигура мирового баскетбола, чьё имя навсегда вписано в историю НБА. О кончине прославленного спортсмена и тренера сообщил журналист Марк Стейн со ссылкой на заявление родных.

«В воскресенье утром наш любимый муж, отец, дедушка и прадедушка Дон Нельсон мирно отошёл к Господу, окружённый своей любящей семьёй», — говорится в обращении семьи.

За свою игровую карьеру Нельсон успел поиграть за «Чикаго Зефирс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». Именно в составе «Бостона» он пять раз становился чемпионом НБА. Тренерский путь звёздного наставника пролегал через «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». За свою работу он трижды удостаивался звания лучшего тренера года (в 1983, 1986 и 1992 годах). Под его руководством сборная США выиграла чемпионат мира в 1994 году. В 2012 году Нельсон был включён в Зал славы баскетбола.

Ранее в возрасте 25 лет скончался экс-защитник тульского «Арсенала» и курского «Авангарда» Илья Кулешин. Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», причиной раннего ухода спортсмена стали последствия онкологического заболевания. В память о футболисте сегодняшний матч Второй лиги между «Авангардом» и «Арсеналом-2» начнётся с минуты молчания. За свою карьеру Кулешин успел поиграть за «Арсенал» в РПЛ, а его последней командой был дзержинский «Химик».