Не стало «Полковника»: умер двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет. О его смерти 17 сентября сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причина смерти на данный момент не называется.

Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в посёлке Хор Хабаровского края. За свою карьеру он завоевал шесть олимпийских медалей. Первое золото спортсмен получил в составе советской сборной в эстафете на Играх 1988 года в Калгари, а в 1994-м выиграл спринт на Олимпиаде в Лиллехаммере. На его счету также три серебряные и одна бронзовая олимпийская награда.

Чепиков дважды становился чемпионом мира и два сезона подряд — в 1989/90 и 1990/91 годах — выигрывал общий зачёт Кубка мира. Он выступал не только в биатлоне, но и в лыжных гонках, а за почти двадцатилетнюю карьеру принял участие в шести зимних Олимпиадах. Среди болельщиков спортсмен получил прозвище «Полковник».

После завершения спортивной карьеры Чепиков работал тренером-консультантом сборной России и входил в руководство Союза биатлонистов России. В последние годы он также являлся депутатом Государственной думы.