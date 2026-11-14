Грустная музыка не обязательно усиливает тоску — иногда она, наоборот, помогает расслабиться и справиться с эмоциональным напряжением. Главное — выбирать композиции с плавным, предсказуемым ритмом. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.

По словам специалиста, воздействие музыки на эмоциональное состояние во многом зависит от её темпа и ритмического рисунка. Спокойные мелодии с размеренным звучанием могут помогать человеку расслабиться, тогда как энергичные композиции больше подходят для повышения активности.

«Для бодрости — слушать активную музыку, для спокойствия — более мелодичную, спокойную, классическую. Даже, возможно, грустную», — пояснила Сальникова.

При этом жанр не играет решающей роли. Для расслабления психолог рекомендует выбирать мелодии с ровным ритмом, напоминающим плавное покачивание. А если необходимо взбодриться, стоит обратить внимание на музыку с отчётливым, энергичным пульсом.

Ещё большего эффекта, по мнению специалиста, можно добиться, если не ограничиваться прослушиванием. Подпевание и движения в такт дополнительно вовлекают нервную систему и помогают переключить внимание.

Однако превращать грустные песни в универсальное средство от плохого настроения не стоит. Реакция на музыку индивидуальна, а длительное погружение в печальные композиции у некоторых людей способно усиливать неприятные переживания.

Ранее Life.ru рассказывал, что спокойная музыка помогает снижать стресс и нервное напряжение. Психолог Марианна Абравитова объяснила, что резкие и громкие звуки способны вызывать неприятные эмоции, тогда как лёгкие, негромкие мелодии без слов создают более комфортную психологическую обстановку.