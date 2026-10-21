Не только книги: Дарья Донцова замахнулась на NFT и сериалы с Виолой Таракановой

Писательница Дарья Донцова подала заявки на регистрацию трёх товарных знаков, связанных с её именем и знаменитой героиней детективных романов Виолой Таракановой. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile, соответствующие документы направлены в Роспатент.

Речь идёт о товарных знаках «Дарья Донцова», «Виола Тараканова» и «Виола Тараканова в мире преступных страстей». Их регистрация позволит использовать эти названия для выпуска и распространения различной продукции, а также оказания услуг.

Причём одними бумажными книгами писательница ограничиваться не собирается. Заявки охватывают электронные издания, аудио- и видеозаписи, компакт-диски и даже NFT — цифровые объекты, права на которые могут подтверждаться с помощью технологии блокчейн.

Кроме того, товарные знаки предполагается использовать в сфере рекламы, организации презентаций, проведения семинаров и лицензирования прав на контент. В перечне также значатся услуги, связанные с телевидением, радио и кинематографом.

Особое место среди заявленных брендов занимает Виола Тараканова — одна из самых известных героинь Донцовой. Ей посвящён отдельный цикл иронических детективов, по мотивам которых сняли одноимённый сериал. Он выходил на телевидении с 2004 по 2007 год.

Всего литературная вселенная писательницы включает шесть крупных детективных циклов. Среди их главных персонажей — Даша Васильева, Евлампия Романова, Иван Подушкин, Татьяна Сергеева и Степанида Козлова. Сама Донцова, настоящее имя которой Агриппина Донцова, продолжает заниматься литературным творчеством в статусе индивидуального предпринимателя.