«Испуг — не главная задача»: Писатель Небыков назвал свой жанр «русской хтонической прозой»

Страшные истории в русской литературе обращаются к духовному преображению человека, считает писатель Алексей Небыков. В интервью kp.ru после московской презентации сборника «Неодолимая тишина света» он рассказал, почему не считает испуг главной задачей своих произведений.

Свой жанр автор определяет как «русскую хтоническую прозу», связанную с древними мифами. Ориентиром для него служат Гоголь, Пушкин, Алексей Толстой и Жуковский. В их мистических сюжетах важнее всего смыслы, обращающие читателя к свету.

В новую книгу вошли восемь рассказов, действие которых разворачивается в заброшенных деревнях, на Дальнем Востоке, в Японии и Африке. Герои сталкиваются с опасностью, испытывают страх и проходят нравственные испытания. Часть историй выросла из личного опыта путешествий автора.

21 сентября Стивену Кингу исполнилось 79 лет. В честь праздничной даты Life.ru собрал биографию короля ужасов, лучшие книги и экранизации, а также главные новинки 2026 года.