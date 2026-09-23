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Опубликовано 23 сентября, 12:51

«Испуг — не главная задача»: Писатель Небыков назвал свой жанр «русской хтонической прозой»

Писатель Небыков: Страшные истории ведут к духовному преображению

Алексей Небыков. Обложка © личный архив / kp.ru

Алексей Небыков. Обложка © личный архив / kp.ru

Страшные истории в русской литературе обращаются к духовному преображению человека, считает писатель Алексей Небыков. В интервью kp.ru после московской презентации сборника «Неодолимая тишина света» он рассказал, почему не считает испуг главной задачей своих произведений.

Шерлок, Гермиона, Пуаро: Россияне разных поклонений выбрали любимых литературных героев
Шерлок, Гермиона, Пуаро: Россияне разных поклонений выбрали любимых литературных героев

Свой жанр автор определяет как «русскую хтоническую прозу», связанную с древними мифами. Ориентиром для него служат Гоголь, Пушкин, Алексей Толстой и Жуковский. В их мистических сюжетах важнее всего смыслы, обращающие читателя к свету.

В новую книгу вошли восемь рассказов, действие которых разворачивается в заброшенных деревнях, на Дальнем Востоке, в Японии и Африке. Герои сталкиваются с опасностью, испытывают страх и проходят нравственные испытания. Часть историй выросла из личного опыта путешествий автора.

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