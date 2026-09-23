«Испуг — не главная задача»: Писатель Небыков назвал свой жанр «русской хтонической прозой»
Писатель Небыков: Страшные истории ведут к духовному преображению
Алексей Небыков. Обложка © личный архив / kp.ru
Страшные истории в русской литературе обращаются к духовному преображению человека, считает писатель Алексей Небыков. В интервью kp.ru после московской презентации сборника «Неодолимая тишина света» он рассказал, почему не считает испуг главной задачей своих произведений.
Свой жанр автор определяет как «русскую хтоническую прозу», связанную с древними мифами. Ориентиром для него служат Гоголь, Пушкин, Алексей Толстой и Жуковский. В их мистических сюжетах важнее всего смыслы, обращающие читателя к свету.
В новую книгу вошли восемь рассказов, действие которых разворачивается в заброшенных деревнях, на Дальнем Востоке, в Японии и Африке. Герои сталкиваются с опасностью, испытывают страх и проходят нравственные испытания. Часть историй выросла из личного опыта путешествий автора.
21 сентября Стивену Кингу исполнилось 79 лет. В честь праздничной даты Life.ru собрал биографию короля ужасов, лучшие книги и экранизации, а также главные новинки 2026 года.
Главные события в мире литературы, музыки и искусства — в разделе «Культура» на Life.ru.