Шерлок, Гермиона, Пуаро: Россияне разных поклонений выбрали любимых литературных героев

Скарлетт О’Хара оказалась примером для подражания сразу у трёх поколений россиян, а Шерлок Холмс объединил зумеров и поколение X, показало исследование книжной сети, результаты которого приводит «Газета.ru».

Зумеры выбрали Шерлока Холмса, Гермиону Грейнджер из книг о Гарри Поттере и Скарлетт О’Хару из романа «Унесённые ветром». Миллениалы также хотят походить на Скарлетт и Гермиону. В их списке оказались ещё две героини — Джейн Эйр из одноимённого романа и Китнисс Эвердин из «Голодных игр».

Поколение X отдало предпочтение знаменитым сыщикам. Помимо Шерлока Холмса, его представители назвали Эркюля Пуаро и мисс Марпл — персонажей детективов Агаты Кристи. Бумеры выбрали Татьяну Ларину из «Евгения Онегина», фею-крёстную из «Золушки» и Скарлетт О’Хару.

Бренд-директор сети Татьяна Щербина связала выбор зумеров с интересом к уму и независимости, миллениалов — к решительности и верности принципам. По её оценке, поколению X ближе хладнокровие и здравый смысл, а бумерам — забота о других. При этом около 15% респондентов разных возрастов ответили, что хотят быть похожими на самих себя.

Ранее Life.ru выяснил, какие произведения россияне считают литературным кодом страны. Среди книг XIX века лидировала «Война и мир», следом шли «Герой нашего времени» и «Преступление и наказание».