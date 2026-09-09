«Я чуть со стула не упал»: Гоблина Пучкова поразил неожиданный литературный выбор Лаврова

Блогера и публициста Дмитрия Пучкова, известного как Гоблин, удивил ответ Сергея Лаврова на вопрос о литературных предпочтениях. Он признался в эфире радио Sputnik, что совершенно не ожидал услышать от главы МИД фамилию писателя Александра Цыпкина.

Поводом стало интервью Лаврова Юлии Меньшовой, вышедшее 8 сентября. Во время разговора министр среди прочего рассказал, какие книги читает.

«Когда Лаврова спросили: «Какие книжки вы читаете?» А он ответил: «Цыпкина». Я чуть со стула не упал», — признался Пучков. Его соведущая Татьяна Ладяева заметила, что писатель таким образом получил признание на высшем уровне.

Гоблин согласился с этой оценкой и назвал Цыпкина молодцом. Именно литературная часть большого разговора с главой российского МИД оказалась для Пучкова одной из самых неожиданных.

В самом интервью Лавров также говорил о переговорах по украинскому вопросу и ситуации вокруг отношений России и Европы. Эти темы заняли значительную часть беседы с Меньшовой.

В том же интервью Сергей Лавров рассказал историю своего знаменитого свитера с надписью «СССР». Министр объяснил, что вещь ему подарил товарищ, а на Аляске он надел её с удовольствием.