Гоблин Пучков заявил, что россияне «катастрофически тупеют» от соцсетей

Блогер Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, заявил, что социальные сети в нынешнем виде не приносят большинству пользователей пользы. По его словам, платформы отнимают у людей время и силы, а вместо развития могут приводить к обратному эффекту.

Собеседник радио Sputnik отметил, что заработать на соцсетях удаётся лишь небольшой части пользователей. Остальным сложно объяснить смысл постоянного пребывания на таких площадках.

«Лично мне видно только то, что граждане от них катастрофически тупеют, читая комментарии не пойми от кого, не пойми зачем. Надо это прекращать. Скоро этим займутся», — заключил Пучков.

Ранее Дмитрий Пучков призвал россиян брать пример с японцев. Он рекомендовал ценить моменты жизни и наслаждаться природой.