Гоблин Пучков призвал жалующихся на жизнь людей заняться делом и перестать ныть

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в эфире радио Sputnik обратился к россиянам, которые постоянно жалуются на жизнь. Запись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

По его словам, у каждого из нас всего одна жизнь, и черновика в ней не бывает. Блогер задался вопросом, какой вообще смысл в бесконечном нытье и зачем портить настроение окружающим.

Вместо жалоб он посоветовал заниматься делом, подходить к нему ответственно и выкладываться на полную.

А ранее Пучков адресовал критикам российской действительности один ключевой вопрос. Переводчик попросил критиков нашей страны предъявить эталон для сравнения. По его словам, некоторые люди, сравнивая РФ и США, ошибочно полагаются на образы из американских фильмов.