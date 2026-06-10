«Нас есть не стал»: К Гоблину Пучкову на Сахалине наведался медведь
Блогер Пучков сообщил, что в его палаточный лагерь на Сахалине заявился медведь
Дмитрий Пучков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goblin_oper
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, поделился историей о незваном госте, посетившем его стоянку во время путешествия. Воспоминаниями он поделился в эфире радио Sputnik.
Инцидент произошёл во время отдыха на Сахалине. К палаточному лагерю, где расположился Пучков с товарищами, вышел медведь. Сам блогер с хищником лицом к лицу не столкнулся.
О присутствии зверя он догадался позже, обнаружив отпечатки лап. Гоблин выдвинул предположение, что животное спугнули громкие голоса и многолюдность компании.
«Нас есть не стал. Говорят, сожрал кого-то на следующий день», — заключил блогер.
Ранее Life.ru рассказывал, как власти японского города Уцуномия с населением около полумиллиона человек приняли решение закрыть практически все муниципальные школы после того, как в городской черте был замечен чёрный азиатский медведь, ранее никогда не появлявшийся на этой территории. Хищника впервые зафиксировали 6 июня у парка, затем камеры сняли его ранним утром 7 июня в центре перед прохожими, в течение дня зверя наблюдали в жилых кварталах, а 8 июня он переместился в промзону примерно в двух километрах от центра, из-за чего под ограничения попали 94 начальных и средних учебных заведения.
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