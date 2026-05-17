«Захотели обратно?»: Гоблин Пучков высмеял письмо жены Назарова в Госдуму

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал попытки некоторых россиян, уехавших за границу, вернуться на Родину. В эфире на радио Sputnik он привёл в пример актёра Дмитрия Назарова, который покинул страну вскоре после начала СВО и перебрался во Францию.

«То есть ты в этой «душащей», «тоталитарной» России заработал миллионы евро, купил недвижимость в Европе, а теперь, когда денег стало меньше, захотел обратно?», – возмутился Гоблин.

Если уж Назаров решил уехать, то и квартиру в Каннах можно было продать, направив деньги на поддержку СВО. Назаров ошибочно полагает, что за его поведение и высказывания ему не придётся отвечать, подчеркнул публицист.

По мнению блогера, такие действия выглядят как проявление двойных стандартов: пользуясь благами в России, граждане предпочитают покинуть страну при трудностях, а потом пытаются вернуться, не осознавая собственной ответственности.

Ранее супруга актёра Дмитрия Назарова, Ольга Васильева, направила в Госдуму письмо с просьбой о возвращении семьи в Россию. Она утверждала, что вместе с мужем остаётся преданной родине и подвергается несправедливой критике со стороны оппозиции. В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что решение о возвращении Назарова возможно только через судебное разбирательство.