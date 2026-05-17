Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 10:08

«Захотели обратно?»: Гоблин Пучков высмеял письмо жены Назарова в Госдуму

Пучков раскритиковал желание актёра Назарова вернуться в Россию

Обложка © РИА Новости / Нина Зотина, Кирилл Каллиников

Обложка © РИА Новости / Нина Зотина, Кирилл Каллиников

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал попытки некоторых россиян, уехавших за границу, вернуться на Родину. В эфире на радио Sputnik он привёл в пример актёра Дмитрия Назарова, который покинул страну вскоре после начала СВО и перебрался во Францию.

«То есть ты в этой «душащей», «тоталитарной» России заработал миллионы евро, купил недвижимость в Европе, а теперь, когда денег стало меньше, захотел обратно?», – возмутился Гоблин.

Если уж Назаров решил уехать, то и квартиру в Каннах можно было продать, направив деньги на поддержку СВО. Назаров ошибочно полагает, что за его поведение и высказывания ему не придётся отвечать, подчеркнул публицист.

По мнению блогера, такие действия выглядят как проявление двойных стандартов: пользуясь благами в России, граждане предпочитают покинуть страну при трудностях, а потом пытаются вернуться, не осознавая собственной ответственности.

«В Москву! В Москву!» Назаров попытался обернуть в шутку позорные мольбы о возвращении в РФ
«В Москву! В Москву!» Назаров попытался обернуть в шутку позорные мольбы о возвращении в РФ

Ранее супруга актёра Дмитрия Назарова, Ольга Васильева, направила в Госдуму письмо с просьбой о возвращении семьи в Россию. Она утверждала, что вместе с мужем остаётся преданной родине и подвергается несправедливой критике со стороны оппозиции. В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что решение о возвращении Назарова возможно только через судебное разбирательство.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Назаров
  • Дмитрий Пучков (Гоблин)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar