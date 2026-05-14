Спикер Госдумы дал понять, что актёр Назаров может вернуться в Россию только через суд

Релоканты, которые оскорбляли защитников России, вредили государству и помогали недружественным странам, должны будут предстать перед судом после возвращения. Об этом заявил журналистам в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, правоохранительные органы будут реагировать на приезд таких людей. Спикер Госдумы назвал их «псевдогражданами».

«Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, — конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательство. И правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», — сказал Володин.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт обо всех россиянах, которые уезжали за границу. По словам Володина, те, кто покинул страну по работе или на отдых, могут спокойно вернуться.

«Это наша Родина, и, конечно, здесь ни у кого нет никаких препятствий для того, чтобы назад приехать. Даже, наверное, сомнений нет, что какие-то могут возникнуть осложнения», — отметил председатель Госдумы.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возвращения в Россию некоторых публичных релокантов, в частности речь идёт о письме жены актёра Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой разрешить семье вернуться.

Дмитрий Назаров долгие годы был одним из самых узнаваемых российских актёров. Он служил в Малом театре, Театре Российской армии и МХТ имени Чехова, имеет звание народного артиста России и широкую известность получил благодаря роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Также зрители знали его как ведущего «Кулинарного поединка» и по ролям в кино и сериалах. В 2023 году Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ после публичных антивоенных высказываний, после чего супруги уехали из России и стали выступать за границей.