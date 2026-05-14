«Родина — это не лозунг»: Сбежавшая чета Назаровых слёзно молит Госдуму пустить её в Россию

Скандальная история с отъездом за границу получает неожиданное продолжение. Супруга актёра Дмитрия Назарова написала покаянное письмо в Госдуму с мольбой о возвращении, сообщает Mash.

Письмо Назаровой в Госдуму. Фото © Telegram / Mash

Ольга Васильева уверяет, что они с мужем — истинные патриоты своей страны, которых очернили оппозиционеры. Правда почему-то в своем письме она умалчивает о том количестве антироссийских стихов, что супруг с довольной улыбкой публиковал в своих соцсетях. В послании подробно расписан творческий путь народного артиста, его заслуги и нынешние проблемы со здоровьем.

К тому же тоска по родине и работе усугубляет и без того плохое самочувствие главы семейства. Эмигрант якобы отчётливо понял: его место в России, жизни за её пределами он не представляет, якобы «Родина — это не лозунг. Это люди, ради которых ты выходишь на сцену и отвечаешь за каждое слово».

«Качество медицинского обслуживания во Франции заметно ниже российского стандарта», — сетует дама.

Васильева также категорически отрицает поддержку ВСУ или оппозиционные заявления. Увольнение из МХТ чета называет вынужденным — после смены руководства Назарова начали «сливать», так как он не боялся спорить.

«Дмитрий Назаров сознательно не участвовал в инициативах, не делал оппозиционных заявлений, не вовлекался в финансовую или иную поддержку ВСУ или иных организаций и структур», — продолжает оправдывать супруга Ольга.

Однако истинная причина ностальгии может быть прозаичнее. По данным СМИ, звёздная пара уже продала квартиру в Каннах (60 квадратов за 495 тысяч евро) из-за безденежья. Концерты собирают едва ли половину залов, а досуг ныне сводится к украинским ресторанам и футбольным матчам. Вернётся ли опальный артист на родину, зависит от решения чиновников.

Ранее сообщалось, что актёр прекратил свою предпринимательскую деятельность в России, закрыв последнюю индивидуальную предпринимательскую единицу. Налоговая служба аннулировала ИП, связанное с его художественным творчеством, по его собственному заявлению. Назаров зарегистрировал ИП в 2007 году, и за годы работы оно принесло ему около 7 миллионов рублей.