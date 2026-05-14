«В Москву! В Москву!» Назаров попытался обернуть в шутку позорную попытку вернуться в РФ

Актёр Дмитрий Назаров, покинувший Россию вместе с семьёй после начала СВО, разместил в соцсети злобное видео, в котором попытался высмеять своё «возвращение в Россию». Его супруга Ольга Васильева ранее обратилась в Госдуму с просьбой разрешить им вернуться на родину.

Назаров высмеял своё возвращение в РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitry_nazarov_official

В опубликованном актёром ролике он едет за рулём авто и вместе с супругой смеётся над теми, кто поверил в их раскаяние и любовь к Родине. Парочка наигранно вопрошает, мол, куда они едут. Затем Васильева начинает пародировать героиню произведения Антона Чехова «Три сестры», громко восклицая: «В Москву! В Москву! В Москву!».

Назаров же вторит, что скоро уже появится МКАД. В конце своих кривляний некогда именитый артист раскрывает правду. Да и вообще, всё это было шуткой. По крайней мере, так пытается оправдываться сам актёр.

«Шутки в сторону. Выяснилось, что многие наши поклонники утеряли чувство юмора и реальности. Должен сказать, что мы едем в Тулонщину, где наши друзья проведут дегустацию их нового розового вина. Миссионеры. Ну, надеюсь, что вино удалось», — сказал Назаров.

Актёр также прошёлся по своим коллегам из России, которые резко высказались о желании Назаровых вернуться в РФ. Больше всего досталось Станиславу Садальскому, который, к слову, публично призывал позволить чете приехать. Назаров в ролике пообещал ему «отвесить по садалищу».

В Сети пользователи написали, что игра на камеру получилась у Назарова плохая, свой талант он явно растерял «дегустациями вин». Оскорбления в адрес Садальского выглядят как банальная месть, а в целом «сценка» из «Трёх сестёр» смахивает на низкопробный подростковый юмор.