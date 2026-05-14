«Добрые люди, простите Христа ради»: Супруга подговорила Назарова на отъезд из РФ, заявил Садальский

Актёр Станислав Садальский заявил, что Дмитрий Назаров покинул Россию под влиянием супруги Ольги Васильевой. Об этом артист написал в одной из социальных сетей, комментируя резонансное обращение артиста в Госдуму о возвращении на родину. По словам Садальского, именно жена убедила звезду сериала «Кухня» уехать за границу. Он считает, что без её решения Назаров вряд ли бы согласился на увольнение и эмиграцию.

«Жена блистательного и уникального артиста Дмитрия Назарова, конечно же, виновата, что подбила Диму на предательский отъезд», — написал актёр.

Садальский также назвал Назарова талантливым артистом, который оказался ведомым человеком. По его мнению, супруга актёра якобы «осознала ценность Родины» и теперь просит прощения. Артист заявил, что считает возможным простить супругов.

«Это будет наглядный урок для всех релокантов», — отметил он.

Ранее Life.ru писал, что супруга Дмитрия Назарова Ольга Васильева направила в Госдуму письмо с просьбой о возвращении в Россию. Она заявила, что они с мужем являются патриотами страны и стали жертвами действий оппозиционеров. При этом Васильева не упомянула антироссийские публикации актёра, которые он размещал после отъезда. Жена Назарова также утверждала, что артист не поддерживал ВСУ, а лишь «не боялся спорить». В Госдуме дали понять, что вернуться в Россию актёр сможет только через суд.