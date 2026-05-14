Поплавская «поддержала‎» заскулившего на чужбине Назарова матерной строчкой из песни Шнура

Актриса и общественник Яна Поплавская не видит оснований прощать сбежавшего за рубеж после начала СВО актёра Дмитрия Назарова, жена которого публично обратилась к российским властям с просьбой разрешить её семье вернуться на родину. Своим мнением Поплавская поделилась в телеграм-канале.

«В письме Ольга Васильева рассказала о проблемах со здоровьем у Назарова и тоске по Родине. Васильева надеется на защиту от «репутационного и правового давления». Старость и плохое здоровье не являются индульгенцией на подлость и мерзость. Я не сравниваю, но — нацистские преступники тоже со временем стали старыми и больными. Им тоже можно всё простить?» — написала она.

По её мнению, Назаровы по-прежнему ненавидят родину, но просто хотят обеспечить себе сытую старость. Поплавская напомнила, что актёр поливал грязью на протяжении нескольких лет российских военных, «бренча гитарой и рассказывая западным журналистам небылицы о России». Актриса уверена, что вернуть звёздную семью в Россию — это плюнуть в лицо народу и Российской армии. Она ответила коллеге матерной строчкой из песни Сергея Шнурова и группы «Ленинград».

«Как пел Назаров про патриотов, «хотел бы песней поддержать, да локоть заедает»… А я Назарова песней поддержу: песней «Ехай ... навсегда», — заключила Поплавская.