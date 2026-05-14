На бежавшего в Германию «небинарного»* комика Долгополова требуют завести дело

Комика Александра Долгополова, который сбежал в Германию, могут привлечь к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Материалы прокурорской проверки в отношении 31-летнего Александра Долгополова направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в канале ведомства в Максе.

Долгополов известен своим абсурдным юмором, экспрессивной подачей и выступлениями на острые социальные и политические темы. Он покинул Россию и проживает в ФРГ, где продолжает давать сольные концерты. Кстати, в 2022 году он заявил, что отказывается от мужской идентичности, поскольку «задолбался быть мужиком» и чувствует себя «небинарной персоной»*.

