Заблокированы счета «небинарного» комика, сбежавшего из России после шутки матом о Христе
ФНС заблокировала счета покинувшего Россию комика Долгополова
Александр Долгополов. Фото © Telegram / Глаза в корзине
Банковские счета стендап-комика Александра Долгополова, сбежавшего из России после шутки матом о Христе в 2020 году, были заблокированы решением ФНС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».
По информации источника, ИП Долгополова всё ещё действует, но счета предпринимателя уже подверглись блокировке, причина которой заключается в «непредставлении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока её представления».
К сожалению, Долгополов после бегства из России ничем не смог прославиться, кроме пародии, в которой он со своим приятелем шутит на тему убийства военкора Владлена Татарского в Петербурге. А ещё этот юморист вроде как считает себя женщиной, в 2022 году он объявил себя небинарной персоной.