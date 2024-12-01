Заблокированы счета «‎небинарного» комика, сбежавшего из России после шутки матом о Христе

Банковские счета стендап-комика Александра Долгополова, сбежавшего из России после шутки матом о Христе в 2020 году, были заблокированы решением ФНС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

По информации источника, ИП Долгополова всё ещё действует, но счета предпринимателя уже подверглись блокировке, причина которой заключается в «непредставлении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока её представления».