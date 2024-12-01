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1 декабря, 05:56

Заблокированы счета «‎небинарного» комика, сбежавшего из России после шутки матом о Христе

ФНС заблокировала счета покинувшего Россию комика Долгополова

Александр Долгополов. Фото © Telegram / Глаза в корзине

Александр Долгополов. Фото © Telegram / Глаза в корзине

Банковские счета стендап-комика Александра Долгополова, сбежавшего из России после шутки матом о Христе в 2020 году, были заблокированы решением ФНС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

По информации источника, ИП Долгополова всё ещё действует, но счета предпринимателя уже подверглись блокировке, причина которой заключается в «непредставлении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока её представления».

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К сожалению, Долгополов после бегства из России ничем не смог прославиться, кроме пародии, в которой он со своим приятелем шутит на тему убийства военкора Владлена Татарского в Петербурге. А ещё этот юморист вроде как считает себя женщиной, в 2022 году он объявил себя небинарной персоной.

Владимир Озеров
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