«Ощущение непреодолимого ужаса»: Врач раскрыла диагнозы Гоголя и Чайковского

Писатель Николай Васильевич Гоголь и композитор Пётр Ильич Чайковский страдали от функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, которые тесно связаны с работой нервной системы, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина.

По её словам, Чайковского с детства мучила «крайняя нервность», которую современная медицина определила бы как панические атаки. С 30 лет его главной проблемой стал катар желудка — воспаление, которое вызывало постоянную мучительную изжогу. При этом у композитора сохранялся превосходный аппетит.

«Сегодня мы бы назвали это паническими атаками. Он внезапно пробуждался от какого-то толчка, с ощущением непреодолимого ужаса», — описала медик симптомы композитора.

Гоголь страдал от смешанной формы функциональных расстройств с болевым синдромом и синдромом раздражённого кишечника или функциональным запором. Его отношения с пищей были непростыми: от компульсивного переедания до жёсткого ограничительного типа питания в последние годы жизни.

Современная наука установила двустороннюю связь между головным мозгом и кишечником. У людей с повышенной тревожностью развиваются функциональные расстройства ЖКТ, когда органы не повреждены, но работают со сбоями, подчеркнула специалист в беседе с kp.ru.

Тем временем зумеры всё чаще стали слышать от врачей диагноз СРК. Синдром раздражённого кишечника поражает даже 20-летних, а главными его жертвами становятся измотанные стрессом люди.