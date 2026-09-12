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Опубликовано 12 сентября, 07:53

«Ощущение непреодолимого ужаса»: Врач раскрыла диагнозы Гоголя и Чайковского

Гастроэнтеролог Ильчишина: Гоголь и Чайковский страдали от проблем с ЖКТ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Писатель Николай Васильевич Гоголь и композитор Пётр Ильич Чайковский страдали от функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта, которые тесно связаны с работой нервной системы, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина.

По её словам, Чайковского с детства мучила «крайняя нервность», которую современная медицина определила бы как панические атаки. С 30 лет его главной проблемой стал катар желудка — воспаление, которое вызывало постоянную мучительную изжогу. При этом у композитора сохранялся превосходный аппетит.

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«Сегодня мы бы назвали это паническими атаками. Он внезапно пробуждался от какого-то толчка, с ощущением непреодолимого ужаса», — описала медик симптомы композитора.

Гоголь страдал от смешанной формы функциональных расстройств с болевым синдромом и синдромом раздражённого кишечника или функциональным запором. Его отношения с пищей были непростыми: от компульсивного переедания до жёсткого ограничительного типа питания в последние годы жизни.

Современная наука установила двустороннюю связь между головным мозгом и кишечником. У людей с повышенной тревожностью развиваются функциональные расстройства ЖКТ, когда органы не повреждены, но работают со сбоями, подчеркнула специалист в беседе с kp.ru.

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Тем временем зумеры всё чаще стали слышать от врачей диагноз СРК. Синдром раздражённого кишечника поражает даже 20-летних, а главными его жертвами становятся измотанные стрессом люди.

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Борис Эльфанд
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