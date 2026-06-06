«Я помню чудное мгновенье» и «Война и мир»: Что россияне считают литературным кодом страны

Каждый второй россиянин считает классику частью своей культурной идентичности. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы «Дзен» и Российской государственной библиотеки ко Дню русского языка, который отмечают в стране 6 июня. Они оказались в распоряжении Life.ru.

Какие произведения считают самыми важными?

Среди книг XIX века безусловным лидером стал роман Льва Толстого «Война и мир» — главным произведением русской литературы его назвали 14% опрошенных. В пятёрку также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова (13%), «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского (12%), «Евгений Онегин» Александра Пушкина (11%) и «Отцы и дети» Ивана Тургенева (8%). В десятку попали «Мёртвые души», «Капитанская дочка», «Ревизор», «Гроза» и «Братья Карамазовы».

Среди книг рубежа XIX–XX веков и Серебряного века первое место занял «Вишнёвый сад» Антона Чехова — его выбрали 22%. Далее идут «Тёмные аллеи» Ивана Бунина (19%), «Чайка» Антона Чехова (13%), пьеса Максима Горького «На дне» (13%) и «Господин из Сан-Франциско» Ивана Бунина (11%).

В советской литературе бесспорный лидер — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, его читали 29% респондентов. Также в топе «Собачье сердце» (19%), «Тихий Дон» (17%), «Доктор Живаго» (16%), «Молодая гвардия» (13%) и роман-антиутопия «Мы» (8%).

С чем у людей ассоциируется русская литература?

Чаще всего — с глубиной человеческих характеров (22%). Ещё 20% назвали главной особенностью богатство и красоту русского языка. По 17% сказали, что классика отражает эпоху и общество или помогает в поиске смысла жизни и нравственных ориентиров.

Какие стихи помнят спустя годы после школы?

Самый узнаваемый стих — Пушкина «Я помню чудное мгновенье» (25%). Чуть меньше людей (24%) помнят «Парус» Лермонтова. Также в топе: Марина Цветаева — «Мне нравится, что вы больны не мной» (18%), Сергей Есенин — «Письмо матери» (17%), Иосиф Бродский — «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» (15%), Борис Пастернак — «Свеча горела» (14%), Владимир Маяковский — «Послушайте!» (12%) и Анна Ахматова — «Сжала руки под тёмной вуалью» (6%).

Главный источник знакомства с поэзией — школьная программа (35%). Ещё 20% вспоминают стихи благодаря песням, фильмам и спектаклям. Столько же встречают их в соцсетях в виде цитат и мемов. А 17% признались, что открывают для себя поэзию уже во взрослом возрасте, когда сами тянутся к книгам.

Что делает книгу великой?

25% россиян считают главным признаком мировую известность. По 23% назвали влияние на культуру и общество и способность оставаться актуальной спустя десятилетия. 16% ценят глубокое раскрытие человеческой души, 14% — точное отражение духа эпохи, 13% — личный эмоциональный отклик, а 12% — красоту и силу языка. Опрос провели в мае 2026 года. В нём участвовали 1410 человек из разных регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новую дисциплину «Русский язык как государственный» в будущем должны включить в ключевые программы вузов. По его словам, этот предмет будет основан на том, что говорит Конституция о статусе русского языка, а также на вопросах языковой политики в России.