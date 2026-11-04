В Японии развернулась настоящая охота за подержанными российскими «Нивами». Местные автодилеры начали выкупать внедорожники у владельцев, поскольку новые машины больше не поступают в страну, а желающих приобрести Lada по-прежнему хватает. При этом стоимость некоторых автомобилей с пробегом превышает цены на новые модели в России, выяснил SHOT.

В автосалоне AutoRiesen в Нагое рассказали, что покупателям приходится ждать, пока кто-нибудь из японских владельцев решит расстаться со своей машиной. Чтобы не упускать клиентов, дилер самостоятельно разыскивает и выкупает внедорожники на местном рынке. Только за октябрь новых хозяев нашли две Lada 4×4 — белая и бордовая.

Цены на российскую классику при этом оказались весьма внушительными. За автомобиль 1991 года выпуска просят около 807 тысяч рублей. А 13-летнюю «Ниву» с пробегом 56 тысяч километров оценили уже в 1,35 миллиона. Это примерно на 150 тысяч рублей больше стартовой стоимости новой Niva Legend в России.

Несмотря на прекращение поставок автомобилей, проблемы с обслуживанием владельцам пока не грозят. По словам представителей AutoRiesen, необходимые запчасти по-прежнему можно достать.

Тем временем в самой России классическая «Нива» получила масштабное обновление. В конце августа Life.ru сообщал о старте продаж модернизированной Lada Niva Legend, которая получила новый двигатель, оцинкованные элементы кузова и подушку безопасности водителя. При этом производитель сохранил узнаваемый внешний вид внедорожника, который практически не меняется на протяжении десятилетий.

Покупателям предложили четыре комплектации. Базовая Classic стоит от 1,2 миллиона рублей, Drive — от 1,3 миллиона, Urban — от 1,35 миллиона, а Black — от 1,37 миллиона. Таким образом, подержанная машина 2013 года в Японии оценивается примерно на уровне новой российской «Нивы» в исполнении Urban.